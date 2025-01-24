Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: Fed Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Fed'in bu yılkı politikaları tartışma konusu olmaya devam ederken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasayı nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Trump en son açıklamasında Fed'in kendisini dinlemesi gerektiğini ve 'bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğini' söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Fed, yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, yılın ilk Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
FED FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDER Mİ?
Analistler, Trump'ın petrol ve faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti.
Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.