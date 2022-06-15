Dolarda son durum

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Doların küresel olarak güçlenmesine paralel bir şekilde dolar/TL dün 17.25'in üzerine tırmanmıştı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 105.65 seviyesine çıkarak 20 yılın zirvesini gördü.

Bu yükselişte bugün faiz kararını açıklayacak Fed'e yönelik beklentiler etkili oldu. Geçen cuma ABD'de yıllık enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 8.6 olarak açıklanmasıyla daha önce Fed'de haziran toplantısında 50 baz puan artırım bekleyen pek çok kurum tahminlerini 75 baz puana yükseltti.

Bu durum ABD tahvil getirileri ve dolarda yükselişe yol açtı.

Dolar güne 17.27, Euro ise 18.09 liradan başladı