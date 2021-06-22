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'Fed önden yüklemeli faiz artışı yapmayacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapmayacağını söyledi. Powell, ''Fed faiz artışını gerektirecek gerçek enflasyonu görmeyi bekleyecek'' dedi.

'Fed önden yüklemeli faiz artışı yapmayacak'
HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapmayacağını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs alt komisyonuna hitaben bir konuşma yapan Powell, ''Fed faiz artışını gerektirecek gerçek enflasyonu görmeyi bekleyecek'' dedi. Pandeminin yarattığı enflasyonun etkilerinin beklenilenden büyük olduğunu kaydeden Powell,''Yüksek enflasyon geçici, enflasyon azalacak. Enflasyondaki yükseliş yumuşayacak. Enflasyon yüksek kalırsa Fed harekete geçecektir'' dedi.

Powell ABD'nin 1970'lerdeki enflasyonu yaşamasının mümkün olmadığını öngördü.

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