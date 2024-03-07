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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed politika faiz oranını düşürecek mi? Fed Başkanı Jerome Powell'den son dakika faiz oranı açıklaması - Merak Edilenler Haberleri

        Fed politika faiz oranını düşürecek mi? Fed Başkanı Jerome Powell'den açıklama geldi!

        Fed, Jerome Powell'ın yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımlandı. Powell, enflasyonda planlanan rakamlara henüz ulaşılamadığını belirtse de enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ve bu konuda gülü bir kararlılık içinde olduklarını belirtti. Peki, yapılan bu açıklamalar politika faiz oranı için ne anlama geliyor? Fed politika faiz oranını düşürecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:13
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        Küresel piyasalarda belirleyici rollerden birine sahip olan Fed, yeni bir açıklama ile gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yıl politika kısıtlamalarını azaltabileceklerini belirtti. Ancak bir yandan bu kararın enflasyona da bağlı olduğu vurguladı. Peki, Fed politika faiz oranını düşürecek mi? İşte, detaylar...

        2

        FED POLİTİKA FAİZ ORANINI DÜŞÜRECEK Mİ?

        Fed, Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

        Politika faizine ilişkin herhangi bir düzenlemeyi değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini belirtti.

        3

        FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bir sonraki Fed toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'de açıklanacak.

        4

        FED OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Yayınlanan karar metninde yer alan "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri Fed'in henüz faiz indirimine hazır olmadığına işaret etti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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