Fed sonrası dolarda son durum

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Dün akşam Fed beklendiği gibi politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitti. Fed Başkanı Jerome Powell ise karar sonrası yaptığı açıklamada sonraki toplantılar için 50 baz puanlık artırımın masada olduğunu, 75 baz puanın ise tartışılmadığını belirtti.

22 yıl sonra ilk kez 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidilse de haziranda 75 baz puanlık artırım ihtimalinin ortadan kalkması ve Powell'ın 'yumuşak inişin mümkün olduğunu' söylemesinin etkisiyle dolarda düşüş yaşandı.

ENDEKSTE GERİLEME

Dolar endeksi 1 haftanın ardından 103 değerinin altına geriledi. Karar öncesi 1.05 civarında seyreden Euro/dolar paritesi ise 1.06'yı aştı.

Dün akşam Fed'in faiz kararı öncesi 14.79 liradan işlem gören dolar 14.73 liraya kadar gerilemişti. Yeni güne ise 14.76 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14.80 liranın üzerine çıktı.

Bugün TÜİK'in açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek.