Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur?

Yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı tarihi araştırılıyor. Fed toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak. Okurlar ekonomistlerin Fed faiz kararı yorumlarını merak ediyor. Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur? İşte detaylar...

Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur?

Fed toplantısı 2021 yılı içerisinde toplamda 6 kez düzenlenecek. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için Mayıs ayında bir toplantı gerçekleştirecek. Piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği Fed toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

FED KARARI NE OLUR?

Fed Başkanı Jerome Powell geçen ayki toplantıdan hemen sonra, para politikasında herhangi bir değişikliği görüşmeye başlamak için henüz zamanın gelmediğini söylemişti. Kısa sürede değişen yön nedeniyle piyasalar sarsıldı. Dolar endeksi artarken, bazı emtia sınıflarında sert hareketler görülüyor.

Öte yandan; ayda 120 milyar dolarlık varlık alımı yapan Fed, dün ters repoyla piyasadan 351 milyar dolar çekti. Fed'in son raporunda rezervlerdeki balona dikkat çekilirken, kısa vadeli Hazine kağıtlarına olan talebin çok fazla olduğuna dikkat çekmişti. Analistler ters repoyla ihtiyacın karşılanmaya başladığını ve gelecek toplantıda bilançodaki 3.9 trilyon dolarlık aşkın rezervlere ödenen faizle ilgili beklenti oluşabileceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSO Başkanı Bahçıvan: Dönen varlıklar kendisini enflasyona karşı koruyor
İŞ-YAŞAM'Yeniden değerleme önemli bir ihtiyaç'
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İŞ-YAŞAMİşsizlik maaşı başvuruları düştü
e-Defterler için süre bir hafta uzatıldı
İŞ-YAŞAMe-Defterler için süre bir hafta uzatıldı
Türk-İş: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2.830.17 TL
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Açlık sınırı 2.830.17 liraya çıktı
Avdagiç: KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır
İŞ-YAŞAMİTO'dan "KDV indirimleri devam etsin" çağrısı
İş Bankası'ndan dış ticarette ilk canlı blok zincir işlemi
İŞ-YAŞAMİş Bankası'ndan dış ticarette ilk canlı blok zincir ...
TÜİK tahıl üretim tahminlerini açıkladı
İŞ-YAŞAMTÜİK tahıl üretim tahminlerini açıkladı
Tütün ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişti
İŞ-YAŞAMTütün ve içeceklerde ÖTV düzenlemesi
Dünyanın en zengini görevi bırakıyor! Jeff Bezos kararını verdi
İŞ-YAŞAMDünyanın en zengini görevi bırakıyor
Çalışma bakan yardımcılığı ile rekabet kurulu üyeliğine yeni atamalar yapıldı
İŞ-YAŞAMÇalışma bakan yardımcılığına yeni atama