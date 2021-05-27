Fed toplantısı 2021 yılı içerisinde toplamda 6 kez düzenlenecek. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için Mayıs ayında bir toplantı gerçekleştirecek. Piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği Fed toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

FED KARARI NE OLUR?

Fed Başkanı Jerome Powell geçen ayki toplantıdan hemen sonra, para politikasında herhangi bir değişikliği görüşmeye başlamak için henüz zamanın gelmediğini söylemişti. Kısa sürede değişen yön nedeniyle piyasalar sarsıldı. Dolar endeksi artarken, bazı emtia sınıflarında sert hareketler görülüyor.

Öte yandan; ayda 120 milyar dolarlık varlık alımı yapan Fed, dün ters repoyla piyasadan 351 milyar dolar çekti. Fed'in son raporunda rezervlerdeki balona dikkat çekilirken, kısa vadeli Hazine kağıtlarına olan talebin çok fazla olduğuna dikkat çekmişti. Analistler ters repoyla ihtiyacın karşılanmaya başladığını ve gelecek toplantıda bilançodaki 3.9 trilyon dolarlık aşkın rezervlere ödenen faizle ilgili beklenti oluşabileceğini belirtiyor.