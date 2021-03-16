Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapılacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Peki FED toplantısı ne zaman?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftada birçok merkez bankası faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı 16-17 Mart’ta yapılacak.

Fed'in artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Bununla birlikte yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizleri küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ederken Fed'in konuya ilişkin adımları yakından takip edilecek.

FED BAŞKANI KONUŞMASI...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.