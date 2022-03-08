Gözler piyasalara yön verecek olan FED faiz kararına çevrildi. Her yıl belirli günlerde yapılan toplantıların ardından dünya ekonomisi için kritik kararlar alınıyor. ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2022 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne olur? İşte, konuyla ilgili merak edilenler…