Fed tutanakları yayımlandı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Aralık 2024'te düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yukarı yönlü enflasyon risklerinin arttığının düşünüldüğünü gösterdi.

Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilen tutanaklarda, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

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ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ

Tutanaklarda bazı yetkililerin enflasyondaki düşüş sürecinin geçici olarak durmuş olabileceğini gözlemlediği veya böyle bir riskin varlığına işaret ettiğine değinilerek, birkaç yetkilinin finansal piyasalardaki olumlu havanın ve ekonomik faaliyetteki ivmenin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, tüm yetkililerin dış ticaret ve göçü etkileyen politikalardaki olası değişikliklerin kapsamı, zamanlaması ve ekonomik etkileri konusundaki belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğü, bazı yetkililerin bu konulara dair varsayımlarını projeksiyonlarına dahil ettiği bildirildi.