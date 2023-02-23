Fed tutanakları yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Fed tutanakları yayınlandı

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu

Fed tutanakları yayınlandı
AA

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 25 baz puan artışla 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz artış hızının azaltılmasında hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Toplantıda neredeyse tüm yetkililer federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasının uygun olduğu konusunda hemfikir oldu" ifadesi yer aldı.

Fed'in tutanaklarında, bu yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.

Birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtilen tutanaklarda, bu yetkililerin fiyat istikrarının zamanında sağlanmasına yönelik risklere ilişkin görüşleri dikkate alarak daha büyük bir artışın faiz oranını yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde edebileceğine inandıkları seviyelere daha hızlı yaklaştıracağını aktardığı kaydedildi.

Tutanaklarda, enflasyonun uzun vadeli hedefin hala oldukça üzerinde olduğuna işaret edilerek, Fed yetkililerinin genel olarak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini ve risk yönetimi açısından enflasyon net bir şekilde yüzde 2'ye düşene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesinin uygun olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bazı yetkililerin yeterince kısıtlayıcı olmadığı kanıtlanan bir politika duruşunun enflasyonist baskıları hafifletmede sağlanan son ilerlemeyi durdurabileceğine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, aynı zamanda bunun enflasyonun uzun süre yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasına yol açabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Tutanaklarda, yetkililerin Komite'nin geçen yıl para politikasını yeterince kısıtlayıcı bir duruşa doğru getirmede önemli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, para politikası duruşunun sıkılaşmasının kümülatif etkisinin enflasyonist baskıları yumuşatmaya başladığına dair işaretler olmasına rağmen, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde ve iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
PARA Bugün gözler Merkez'de
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar paylaşıldı
PARA BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar ...
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Halkbank'tan sermaye tavanı artırım kararı
PARA Halkbank'tan sermaye tavanı artırım kararı
Rus ekonomisi 2022'de daraldı
PARA Rus ekonomisi 2022'de daraldı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PARA PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
VakıfBank'tan 1.8 milyar dolarlık yeni kaynak
PARA VakıfBank'tan 1.8 milyar dolarlık yeni kaynak
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı
PARA Küresel piyasalar düşük risk iştahıyla açıldı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.