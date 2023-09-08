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        Haberler Ekonomi Para Fed yetkilisi, dijital para birimi çıkarma konusunda herhangi bir karar almaktan "çok uzakta" olduklarını belirtti - Para Haberleri

        Fed yetkilisi, dijital para birimi çıkarma konusunda herhangi bir karar almaktan "çok uzakta" olduklarını belirtti

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Fed'in kendi dijital para birimini çıkarmaya ilişkin herhangi bir karardan "çok uzakta" olduğunu ve bu konuda ABD Kongresi'nin yetkilendirmesi halinde ilerleyeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:12
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        Fed dijital paraya 'çok uzakta'
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        Barr, Philadelphia Fed'in Yedinci Yıllık Fintech Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yeni nesil ödeme teknolojisini, bunun güvenli ve verimli bir ödeme sistemini desteklemek için nasıl kullanılabileceğini anlamak için çalıştıklarını aktardı.

        Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) ödeme sisteminin "omurgasını" destekleyebilecek yeni teknolojiler veya mevcut ödeme sistemindeki diğer amaçlar için geniş bir paydaş yelpazesiyle görüşmeye ve temel araştırmalar yürütmeye devam ettiklerini bildiren Barr, Fed'in CBDC araştırma programının şu anda sistem mimarisine odaklandığını kaydetti.

        Barr, "İnceleme ve araştırma, ödeme sisteminin geliştirilmesi açısından sonraki adımlara karar vermekten çok farklı ve biz bundan çok uzağız. Fed, bir CBDC çıkarma konusunda herhangi bir karar vermedi ve yalnızca yürütme organının açık desteği ve Kongre'nin yetkilendirmesiyle CBDC çıkarma konusunda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

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