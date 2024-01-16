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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed yetkilisi: Faiz indirimlerinde "dikkatli" hareket edilmeli - İş-Yaşam Haberleri

        Fed yetkilisi: Faiz indirimlerinde "dikkatli" hareket edilmeli

        ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:34
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        Fed'den faiz indirimlerinde 'dikkat' vurgusu
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        Fed Yönetim Kurulu Üyes Waller, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Para politikasının doğru belirlendiğine inandığını belirten Waller, politikanın kısıtlayıcı olduğunu ve ılımlı enflasyon okumalarının görülmeye devam edilebilmesi için talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürmesi gerektiğini aktardı.

        Waller, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması konusunda doğru yolda olduklarına inandığını dile getirerek, "Enflasyon yükselmediği ve yüksek kalmaya devam etmediği sürece Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yıl federal fon oranı hedef aralığını düşürebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Enflasyonun son dönemdeki seyrini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve iş gücü piyasası hala beklentilerin üzerinde performans gösterirken bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zamanın göstereceğine dikkati çeken Waller, son birkaç aydaki verilerin Komite'nin 2024'te politika faizini düşürmeyi düşünmesine olanak tanıdığını kaydetti.

        POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKATLİ ŞEKİLDE AYARLANMALI VE ACELEYE GETİRİLMEMELİ UYARISI

        Waller, veri eğilimlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin politika seyrindeki değişikliklerin "dikkatli şekilde ayarlanmasını ve aceleye getirilmemesini" gerektirdiğini aktardı.

        Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Waller, bu döngüde, ekonomik aktivite ile iş gücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'ye inmesiyle, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da hızlı indirime gitmek için bir neden göremediğini ifade etti.

        Christopher Waller, bundan sonra aşırı sıkılaşmayı önlemek için politika belirlemenin de daha dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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