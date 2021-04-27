Fedakar sağlık çalışanları Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek Kovid-19 aşısı yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Fedakar sağlık çalışanları Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek Kovid-19 aşısı yapıyor

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan ekipler, bölgenin zorlu coğrafyasında kilometrelerce yol katederek vatandaşlara ulaşıyor.

Fedakar sağlık çalışanları Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek Kovid-19 aşısı yapıyor
AA

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde sırası gelen kent sakinlerine aşı yapmak için adreslerine giden doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerde de aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ramazanda da çalışmaları aksatmadan yürüten Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşılama ekipleri, mesainin başlamasıyla yola koyularak aşıya ulaşmakta zorlanan kişileri, yatalak hastaları, 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanları evlerinde ziyaret ediyor.

Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında köylülere ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, tüm zorluklara rağmen insanların hem aşılarını yapıyor hem de sağlık kontrolünden geçirerek hayır dualarını alıyor.

- "Ramazanda da hız kesmeden devam ediyoruz"

Aşı ekibinde görevli Dr. Oğuzhan Otlu, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak ramazanda da aşılamaya hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kapı kapı dolaşıp samimiyet ve özveriyle insanların aşılarını yaptıklarını, bazı hastaların kontrollerini gerçekleştirdiklerini anlatan Otlu, şöyle konuştu:

"Milletimize bu hizmeti sunarken en büyük motivasyonumuz, mesleğimize olan saygımız ve bağlılığımızdır. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız 182 ya da MHRS'den randevu alarak ister aile hekimliğinde isterse hastanelerimizde kolaylıkla aşı olabilirler. Ramazan dolayısıyla iftardan sonra aşı olmak isteyenler gece 24.00'e kadar hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabilirler. Biliyoruz ki aşı koronavirüse karşı en önemli gücümüz. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak bu zorlu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."

Aşı ekibinde görevli hemşirelerden Pınar Küçükçayır ise Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak köylerde yürüttükleri aşılama konusunda muhtarlardan yardım aldıklarını belirtti.

Vatandaşları aşılayabilmek için köy köy, ev ev dolaştıklarını aktaran Küçükçayır, "Hastalığın sona ermesindeki en büyük umudumuz aşı, ve en son kişi kalana kadar en ücra köylere bu umudumuzu taşımaya devam edeceğiz. Ramazan olsa da zorluk çeksek de sağlık hizmetini vatandaşımıza götürmeyi sürdüreceğiz. Aşı olduktan sonra vatandaşlarımızın maske takmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatvan'ın Topraklı ve Kaynarca köylerinde aşıları yapılan vatandaşlar da sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ameliyat sürecinde veya sonrasında virüse yakalanmak 'felaket' olarak yorumlandı!
SAĞLIKÇok kritik öneri! O grup aşılanırsa 58 bin 687 hayat ...
Son dakika! Prof. Dr. Dökmetaş'tan çok önemli uyarı: Koronavirüs salgınının artmasına neden oluyor
SAĞLIKProf. Dr. Dökmetaş'tan çok önemli uyarı!
Başhekim Çelik: Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor
SAĞLIK"Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor"
Trabzon’da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i buldu
SAĞLIKTrabzon’da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i ...
Pandemi döneminde epilepsi hastaları risk altında mı?
SAĞLIKPandemide epilepsi hastaları risk altında mı?
SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte en yüksek vaka görülen ille
SAĞLIKİl il haftalık vaka sayısı açıklandı
17-23 Nisan vaka haritası! İllere göre vaka sayısı açıklandı! En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi iller?
SAĞLIKİllere göre vaka sayısı açıklandı
26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 26 Nisan vaka sayısı 2021 açıklandı! Güncel korona tablosu
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Araştırma ortaya koydu! Covid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor - Haberler
SAĞLIKCovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor