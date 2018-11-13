Divan başkanlığını Turhan Menteş'in yaptığı mali genel kurulda ayrıca 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, toplantının sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere bir kez daha güvendiğiniz, iki yıllık dönem için yetki verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin bu önemli desteği bizlere güç, yeni bir çalışma azmi verdi. Bundan sonra da sizlerden aldığımız bu güçle, Türk okçuluğunun ulusal ve uluslararası faaliyetlerinde çok daha başarılı olmayı ümit ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bizlere destek oldunuz. Şahsım ve federasyonumuz adına en derin saygılarımı sunuyorum." dedi.

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