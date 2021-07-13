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Federer, sakatlığı nedeniyle Tokyo 2020'ye katılamayacak

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, dizindeki sakatlık nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu

Federer, sakatlığı nedeniyle Tokyo 2020'ye katılamayacak
AA

Federer, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son katıldığı ve çeyrek finalde veda ettiği Wimbledon tenis turnuvası sırasında dizindeki sakatlığın nüksettiğini belirterek, "Bu nedenle Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılamayacağım. Bunun için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kariyerim boyunca İsviçre'yi olimpiyatlarda temsil etmekten onur duydum." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecine başladığını kaydeden 39 yaşındaki sporcu, iyileşmesi halinde bu yaz düzenlenecek tenis turnuvalarından bazılarına katılmayı hedeflediğinden bahsetti.

Tek erkekler dünya sıralamasında 9. basamakta yer alan Federer, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda çiftler kategorisinde altın, 2012 Londra Olimpiyatları'nda tek erkeklerde gümüş madalya elde etmişti.

Geçen yıl dizinden iki kez ameliyat edilen İsviçreli tenisçi, sakatlığı nedeniyle bir yıldan uzun süre spora ara vermek zorunda kalmıştı.

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