Galatasaray'ın Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, Akhisar galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Cezayirli yıldız, Mitroglou'nun golü için "Bu muhteşem bir andı. Futbolu bu tür muhteşem anları yaşamak için oynuyoruz. Kazanmak için çok savaştık. Birçok topumuz direkten döndü ve son dakikada gol geldi. Takım olarak iyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlara da teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"3 GÜNDE 1 MAÇ YAPMAYA HAZIRIZ"

Feghouli, yoğun maç trafiği ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Galatasaray'da oynuyorsanız, 3 günde bir maç yapmaya hazır olmalısınız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve biz de buna hazırız. Kupada ve Erzurumspor maçında çıkıp mücadelemizi vereceğiz."

LUYİNDAMA: GOL YEMEYİNCE DEVAMI GELİYOR

Galatasaray savunmasının başarılı isimlerinden Luyindama ise maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Bütün maçlarda hedefimiz gol yememek. Gol yemediğimiz zaman devamı geliyor. Bu tür havalara Belçika'dan alışığım, orada daha da soğuk oluyor. Önemli olan kazanmaktı."