2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.
İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.
Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.
Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Cezayir-Burkina Faso: 2-2
- B Grubu
Moritanya-Ekvator Ginesi: 1-1
Tunus-Zambiya: 3-1
- C Grubu
Nijerya-Yeşil Burun Adaları: 1-1
Liberya-Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1
- D Grubu
Mozambik-Malavi: 1-0
Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0
- F Grubu
Libya-Angola: 1-1
Mısır-Gabon: 2-1
- I Grubu
Fas-Gine: 3-0
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