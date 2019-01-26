Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerken Sofiane Feghouli maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, galibiyetle ilgili "Çok mutluyum. Zor bir deplasmandan aldığımız çok önemli bir üç puanla evimize dönüyoruz. Alışık olduğumuz futbolu oynayabileceğimiz bir saha yoktu. Bunu bugün herkes gördü. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önemli ve çok güzel bir üç puan aldık" dedi.

Feghouli, takımdaki geleceği ile ilgili ise şunları söyledi: "Böyle bir camiada, böyle bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. O yüzden bu camiada daha da büyük başarılara imza atmak istiyorum. Geçen sene nasıl şampiyon olduysak bu sene de aynı hırsımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.