'Fejká' PSMLoves2Dance'da

Ambient müziği ile teknonun enerjisi arasındaki zıtlıkları harmanlayan, melodiler arasında yaptığı geçişlerle dinleyenleri her sahnesinde etkileyen Fejká, "PSMLoves2Dance’’ serisi kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alacak.

“Moonlight”, “Ghostlight” ve EP'ye adını veren “Twilight” gibi parçalarla Fejká, izleyenleri hem dansa hem de rüyaya davet ediyor.

20 Eylül akşamı %100 Studio’da sahne alacak Fejká’yla aynı gece Comet ve Günce Acı da performans sergileyecek.

PSMLoves2Dance: Fejká etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de.