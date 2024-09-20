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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Fejká' PSMLoves2Dance'da

        'Fejká' PSMLoves2Dance'da

        Melodik techno ustası Fejká, PSMLoves2Dance serisinin yeni sezondaki ilk konserinde 20 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 00:14 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:14
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        'Fejká' PSMLoves2Dance'da
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        Ambient müziği ile teknonun enerjisi arasındaki zıtlıkları harmanlayan, melodiler arasında yaptığı geçişlerle dinleyenleri her sahnesinde etkileyen Fejká, "PSMLoves2Dance’’ serisi kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alacak.

        “Moonlight”, “Ghostlight” ve EP'ye adını veren “Twilight” gibi parçalarla Fejká, izleyenleri hem dansa hem de rüyaya davet ediyor.

        20 Eylül akşamı %100 Studio’da sahne alacak Fejká’yla aynı gece Comet ve Günce Acı da performans sergileyecek.

        PSMLoves2Dance: Fejká etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de.

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        #PSMLoves2Dance
        #Zorlu PSM
        #Fejká
        #konser
        #festival
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