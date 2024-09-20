'Fejká' PSMLoves2Dance'da
Melodik techno ustası Fejká, PSMLoves2Dance serisinin yeni sezondaki ilk konserinde 20 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.
Ambient müziği ile teknonun enerjisi arasındaki zıtlıkları harmanlayan, melodiler arasında yaptığı geçişlerle dinleyenleri her sahnesinde etkileyen Fejká, "PSMLoves2Dance’’ serisi kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alacak.
“Moonlight”, “Ghostlight” ve EP'ye adını veren “Twilight” gibi parçalarla Fejká, izleyenleri hem dansa hem de rüyaya davet ediyor.
20 Eylül akşamı %100 Studio’da sahne alacak Fejká’yla aynı gece Comet ve Günce Acı da performans sergileyecek.
PSMLoves2Dance: Fejká etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de.