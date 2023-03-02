"Yapı denetimi kamusal olmalı"

Rapordaki eleştiri ve önerileri değerlendiren TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Gülsüm Sönmez, konunun yer seçiminden zemin etüdüne, projelendirilmesinden tasarımına kadar bir bütün olduğunu belirterek ülkemizde uygulanan 13 Temmuz 2001 tarihli kanunla yapı denetiminin özel sektöre devredildiğine dikkat çekti. Sönmez "Tüm yapılar kapsamlı bir şekilde denetlenmeli ama kamusal olması gereken denetimi özel firmalara devrettiğinizde ticari kaygılar ağır basıyor çünkü bu firmalar kâr etme amaçlı kuruluyor. Dolayısıyla bu firmalardan iyi hizmet beklemek bana göre hayalperestlik" dedi.

Bu ifadeler; bugün yaşananları öngören ve TMMOB'nin Kasım 2018 tarihli yapı denetim raporunun son bölümünden. Rapor; Kahramanmaraş'ta meydana gelen, on bir ilde büyük yıkıma neden olan depremler öncesinde, yaklaşan felakete karşı uyarıda bulunan pek çok bilimsel rapordan sadece biri. Özellikle yapı denetim sistemindeki sorunlara dikkat çekilen raporda; Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki uygulamalar örnek gösterilerek sistemin değişmesi gerektiği belirtiliyor.

"BİZDE MÜHENDİSİN SORUMLULUĞU VE YETKİSİ YOK"

Mevcut yapı denetim sisteminin proje denetimi ve uygulama denetimi olmak üzere iki ayağı olduğunu ifade eden Sönmez "Her iki denetim için de şu anda beş yıllık meslek yaşı aranıyor ancak mesleki deneyim salt yılla ölçülebilecek bir şey değil. Mesleki yetkinlik, deneyim, meslek içi eğitimler gibi başka kriterler de aranmalı" şeklinde konuştu. Yapı denetiminde Almanya ve Fransa olmak üzere iki farklı model bulunduğunu belirten Gülsüm Sönmez "Almanya'daki modelde özel mülkiyete ait tüm yapım işleri yerel yönetimlerin bünyesindeki inşaat müdürlüklerinin yetki sorumluluğu altında yürütülüyor. Denetim Mühendisleri adı altında bağımsız denetçiler var, yetkileri ve sorumlulukları çok fazla, bilgisi dışında inşa edilen bir yapıyı yıktırabiliyor. Bizde ise yapı denetim firmasında çalışan mühendisin hiçbir sorumluluğu ve yetkisi yok" dedi.

"PROJE DENETİMİNDEN DIŞLANDIK"

TMMOB'nin yapı denetim sisteminin dışında bırakıldığına dikkat çeken Gülsüm Sönmez "Biz meslek içi eğitimler veren, üyelerinin sicilini tutan, üyelerinin mesleki denetimi konusunda yasayla yetkilendirilmiş tek kurumuz. Dolayısıyla bizim bu sistemin dışında olmamız son derece yanlıştır. Biz mesleki çıkarları değil kamu çıkarlarını öncelikli tutan odalar ve birliğiz. Ancak maalesef yapı denetim sürecinde ne hazırlık ne de uygulama aşamasında varız. Proje denetiminden dışlandık, çalışmalarımız, çabalarımız, eleştirilerimiz dikkate alınmadı" şeklinde konuştu.

GÜNAH KEÇİSİ BULMA ANLAYIŞI

Mevcut sistemin yapı müteahhitleri konusundan şantiye şefliği düzenlemesine kadar pek çok problemle dolu olduğunu belirten TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez "1999 depreminden sonra iktidar kendini çözüm üretme noktasında hissetti, çok aceleci davranıldı. Yapı denetim sistemi bir günah keçisi bulma, birilerinin üzerine sorumluluk atma anlayışıyla şekillendirildi. İlgili tarafların görüşü alınmadı, bir şekilde başlandı ve geri adım atılmadı 2001 yılında çıkan ve 22 yıldır uygulanmakta olan bu sisteme biz tümüyle karşıyız. Bizim önerdiğimiz sistem uygulanmayacak bir sistem değil" dedi.