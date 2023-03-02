"Yapı denetimi kamusal olmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez: Yapı denetimi kamusal olmalı - Son dakika deprem haberleri
ABONE OL

"Yapı denetimi kamusal olmalı"

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bilim insanları ve diğer uzmanlar özellikle denetim sistemindeki sorunlara dikkat çekiyor. TMMOB tarafından 2018 yılında hazırlanan rapor da yapı denetim sistemindeki sorunları masaya yatırırken çözüm önerilerini de sıralıyor. Raporu haberturk.com'a değerlendiren TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez "Yapı denetim sistemi 2001'deki yasayla, birilerinin üzerine sorumluluk atma, günah keçisi bulma anlayışıyla şekillendirildi. Kurgulanan sistemin tümüyle değişmesi gerekiyor" dedi. Denetimin kamusal olması gerektiğini söyleyen Sönmez "TMMOB yapı denetim sisteminin dışında bırakıldı, bu çok yanlıştır" şeklinde konuştu

TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez: Yapı denetimi kamusal olmalı - Son dakika deprem haberleri

"Kentleşmeye ve yapılaşmaya dair gelişmiş ülkeler düzeyinde yasal düzenleme ve denetim sistemi uygulamaya alınmazsa, ilerde yaşayacağımız yıkımın, şimdiye kadar yaşananları aratacağı bilinmelidir."

Bu ifadeler; bugün yaşananları öngören ve TMMOB'nin Kasım 2018 tarihli yapı denetim raporunun son bölümünden. Rapor; Kahramanmaraş'ta meydana gelen, on bir ilde büyük yıkıma neden olan depremler öncesinde, yaklaşan felakete karşı uyarıda bulunan pek çok bilimsel rapordan sadece biri. Özellikle yapı denetim sistemindeki sorunlara dikkat çekilen raporda; Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki uygulamalar örnek gösterilerek sistemin değişmesi gerektiği belirtiliyor.

"DENETİM KAMUSAL OLMALI"

Rapordaki eleştiri ve önerileri değerlendiren TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Gülsüm Sönmez, konunun yer seçiminden zemin etüdüne, projelendirilmesinden tasarımına kadar bir bütün olduğunu belirterek ülkemizde uygulanan 13 Temmuz 2001 tarihli kanunla yapı denetiminin özel sektöre devredildiğine dikkat çekti. Sönmez "Tüm yapılar kapsamlı bir şekilde denetlenmeli ama kamusal olması gereken denetimi özel firmalara devrettiğinizde ticari kaygılar ağır basıyor çünkü bu firmalar kâr etme amaçlı kuruluyor. Dolayısıyla bu firmalardan iyi hizmet beklemek bana göre hayalperestlik" dedi.

"BİZDE MÜHENDİSİN SORUMLULUĞU VE YETKİSİ YOK"

Mevcut yapı denetim sisteminin proje denetimi ve uygulama denetimi olmak üzere iki ayağı olduğunu ifade eden Sönmez "Her iki denetim için de şu anda beş yıllık meslek yaşı aranıyor ancak mesleki deneyim salt yılla ölçülebilecek bir şey değil. Mesleki yetkinlik, deneyim, meslek içi eğitimler gibi başka kriterler de aranmalı" şeklinde konuştu. Yapı denetiminde Almanya ve Fransa olmak üzere iki farklı model bulunduğunu belirten Gülsüm Sönmez "Almanya'daki modelde özel mülkiyete ait tüm yapım işleri yerel yönetimlerin bünyesindeki inşaat müdürlüklerinin yetki sorumluluğu altında yürütülüyor. Denetim Mühendisleri adı altında bağımsız denetçiler var, yetkileri ve sorumlulukları çok fazla, bilgisi dışında inşa edilen bir yapıyı yıktırabiliyor. Bizde ise yapı denetim firmasında çalışan mühendisin hiçbir sorumluluğu ve yetkisi yok" dedi.

"PROJE DENETİMİNDEN DIŞLANDIK"

TMMOB'nin yapı denetim sisteminin dışında bırakıldığına dikkat çeken Gülsüm Sönmez "Biz meslek içi eğitimler veren, üyelerinin sicilini tutan, üyelerinin mesleki denetimi konusunda yasayla yetkilendirilmiş tek kurumuz. Dolayısıyla bizim bu sistemin dışında olmamız son derece yanlıştır. Biz mesleki çıkarları değil kamu çıkarlarını öncelikli tutan odalar ve birliğiz. Ancak maalesef yapı denetim sürecinde ne hazırlık ne de uygulama aşamasında varız. Proje denetiminden dışlandık, çalışmalarımız, çabalarımız, eleştirilerimiz dikkate alınmadı" şeklinde konuştu.

GÜNAH KEÇİSİ BULMA ANLAYIŞI

Mevcut sistemin yapı müteahhitleri konusundan şantiye şefliği düzenlemesine kadar pek çok problemle dolu olduğunu belirten TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez "1999 depreminden sonra iktidar kendini çözüm üretme noktasında hissetti, çok aceleci davranıldı. Yapı denetim sistemi bir günah keçisi bulma, birilerinin üzerine sorumluluk atma anlayışıyla şekillendirildi. İlgili tarafların görüşü alınmadı, bir şekilde başlandı ve geri adım atılmadı 2001 yılında çıkan ve 22 yıldır uygulanmakta olan bu sisteme biz tümüyle karşıyız. Bizim önerdiğimiz sistem uygulanmayacak bir sistem değil" dedi.

"İMAR AFFI ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMAKTIR"

İmar affı düzenlemelerine de değinen Gülsüm Sönmez "Bu düzenlemeler neredeyse her seçim döneminde gündeme geliyor ama 2018'de çıkarılan imar affı bugüne kadar çıkarılanlar arasında en kapsamlısıydı, en risklisiydi. Bunlar zaten mühendislik ve mimarlık hizmeti almamış yapılar. Yapı sahiplerine dediler ki 'sizin beyanınızla biz bu binayı kayıt altına alacağız'. Yaşadığımız depremde yapı kayıt belgesi alan kaç bina yıkıldı, çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. "İmar affı bir ülkenin kaderiyle oynamaktır. Yurttaşları yasalara uymamaya teşvik etmektir" diyen Sönmez "TMMOB ve bağlı odalar olarak diyoruz ki, biz bu toplumun sorunlarını görüyoruz ve sorunlara çözüm üretmede mesleki teknik bilgi birikimi bizde. Lütfen bizim önerilerimizi dikkate alsınlar" şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: K.Maraş depremi 50 saniye sonra Hatay'ı yıktı!
GÜNDEM K.Maraş depremi 50 saniye sonra Hatay'ı yıktı!
Bakan Özer: Öğretmenler için afet seminerleri başlattık
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenler için afet seminerleri ...
Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Feribot yangını! İçerisindeki araçlar da yandı
Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Feribot yangını! İçerisindeki araçlar da yandı
Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri: 2023 Aile Destek Programı Mart ayı ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası sorgulama
GÜNDEM Aile Destek Paketi Mart ayı ödeme tarihleri
Son dakika: Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı! "Dere yatağına bina yaptık, denetim yoktu”
GÜNDEM Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinin ifadesi ortaya ...
SON DEPREMLER BUGÜN 2 MART 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Artçı sarsıntılar sürüyor!
Son dakika: Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor
GÜNDEM Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda ...
DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminde can kaybı artıyor! 2 Mart 2023 Deprem ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve toplam kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM Depremde son durum: Kahramanmaraş depreminde can ...
Son dakika: Meclis'te Kızılay tartışması! Vekillerden sert eleştiriler
GÜNDEM Meclis'te Kızılay tartışması! Vekillerden sert ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.