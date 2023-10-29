Haberler Sağlık Felç riskinin önüne bu 6 adım takip edilerek geçilebilir

Felç risklerinin çoğu bu 6 adımı takip ederek önlenebilir ABD'de her 40 saniyede bir kişi felç geçiriyor ve bunların yaklaşık 4'te 3'ü 65 yaş üzeri kişilerde görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre tüm felçlerin yüzde 80'i önlenebilir. Seçtiğiniz yaşam tarzı felçten korunmanıza etkili olabilir. İşte felç riskini azaltmaya yardımcı olarak 6 önemli adım Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:51 facebook

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NYU Langone Health'te görev yapan kardiyolog Doris Chan, “İnsanlar yaşlandıkça arterleri daha az esnek hale gelme eğilimindedir ve arterlerinin tıkanma olasılığı daha yüksektir” diyor. Bu durum beyne giden bir kan damarı bir kan pıhtısı tarafından tıkandığında felç riskini ciddi biçimde artırıyor. Seçtiğiniz yaşam tarzı felç riskinden korunmanıza etkili olabilir. İşte riski azaltmak için uygulayabilecekleriniz.

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1. BU SORUNLARI TAKİP EDİN Belirli durumları uzak tutmak ve söz konusu durumları uygun şekilde yönetmek felç olasılığını indirebilir. Kalp sağlığını önceleyen bir beslenme planı felç riskini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca uzmanlar soydum alımını azaltarak düzenli egzersiz yapmayı da tavsiye ediyor. Tanisyon rahatsızlığı, kalp çarpıntısı, göğüs basıncı, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşarsanız hemen doktorunuza bildirin.