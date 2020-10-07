Felçli köpeklerine çocukları gibi bakıyorlar - İSTANBUL

AA

Erhan Kurkun, Belçika'da 50 yıl yaşadıktan sonra 7 yıl önce tatil için gittiği İspanya'nın Tenerif Adaları'nda eşi Simona Ferrigno ve köpeği Diuk ile tanıştı.

Eşi Simona ile gittiği her yere, ilk günden itibaren özel bir bağ kurduğu Diuk'u de götüren Kurkun, yeni bir iş kurmak amacıyla eşi, oğlu Dennis ve Diuk ile bir yıl önce Türkiye'ye döndü.Bu süreç içinde her zaman olduğu gibi köpeği Diuk'u parka, denize ve yüzmeye götüren Kurkun, zamanla Diuk'un yürümesinde problem olduğunu gözlemledi.Kurkun, Diuk'u birçok kez veterinere götürdü. Son olarak İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesine başvuran Kurkun, Diuk'un omurgalarında şişlik olduğunu öğrendi.

Erhan Kurkun ve Simona Ferrigno çifti ile oğulları Dennis omurgasındaki şişliğin meydana getirdiği felç nedeniyle eskisi gibi yürüyüp koşamayan Diuk'e adeta ayak oldu. Kurkun ailesi, Diuk'u dolaştırmaya çıkardıklarında arka ayaklarından tutarak gezdirmeye başladı.Diuk'in koşma heyecanı ağır basınca arka ayaklarından tutarak gezdirmekte zorlanmaya başlayan Kurkun ailesi, protez yürüteç arayışına girdi. Aile, birçok firmanın söylediği fiyatın Avrupa'daki benzer protezlerin fiyatlarından yüksek olması nedeniyle uygun bir protez yürüteç aramaya devam ediyor.

- Köpeğine olan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Erhan Kurkun, adeta çocukları yerine koydukları Diuk'un eskisi gibi yürüyebilmesi için verdiği mücadeleyi ve köpeğine olan sevgisini, AA muhabirine anlatırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Bu sene başında Diuk ile denize, parka ve yüzmeye gittiklerini anlatan Kurkun, "Bir yıl içinde problem çıkmaya başladı. Ayakları çöküyordu. Veterinere götürdük. Günlerce bir iğne, bir serum, bir veterinerden diğer veterinere gittik. Daha sonra internetten araştırma yaptım, üniversitede bir hastane varmış. Benim umudum daha çok arttı ne de olsa üniversite hastanesi. Birkaç kez Simona ve oğlumla oraya gittik. Film çektiler, omurgalarında ve bacaklarında şişlik olduğunu söylediler." dedi.Veteriner hekimlerin Diuk'un ameliyat olması gerektiğini söylediğini anlatan Kurkun, eşi Simona'nın ameliyat sırasında Diuk'un bacaklarının kesilmesinden ve operasyondan sonra yaşamamasından korktuğu için kesinlikle ameliyata karşı çıktığını ifade etti.

Çevrelerindeki insanların "Ameliyat sırasında masada kalma ihtimali olabilir." sözlerinden çok etkilendiklerini belirten Kurkun, "Bacaklarını kesmek istiyorlar. 'Tedavisi ameliyat. Birkaç ay yürüyemeyebilir.' diyorlar. Ama Simona buna karşı çıktı. Diuk'un arka bacaklarını kestirmek istemiyor. Ben Diuk'e son bir şans verelim diye düşünüyorum ama insanlardan da 'Ölebilir, masada kalabilir.' sözlerini duyuyorum. Simona, Diuk'un ameliyatla iyileşeceğine inanmıyor. Bu konuda üzerine gittiğim için birkaç kez tartıştık ve sonunda ona hak verdim. En iyisinin protez yürüteç olacağına inanıyoruz." dedi.

- "Diuk benim ailemin bir parçası"

Günlerinin evde adeta bir hasta varmış gibi geçtiğini dile getiren Kurkun, bütün güç ve enerjilerinin köpeklerinin üzerinde olduğunu söyledi.Diuk'e sevgilerinin anlatmakla ifade edilemeyeceğini dile getiren Kurkun, "Simona köpeği benden daha çok sever ama ben de çok seviyorum ve bağlıyım. İnsanlar 'Allah razı olsun. Çok fedakarlık yapıyorsunuz.' diyor. Ben öyle görmüyorum. Bizim görevimiz. Diuk benim ailemin bir parçası. Belki başka insanlar öyle görmüyor. Hayvan, dört bacaklı, tüylü, susuyor, yiyor belki öyle görüyorlar. Biz sokaktaki hayvanları da çok seviyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki insanların hayvanları sevdiğini ve hayvanları beslediklerini gözlemlediğini belirten Kurkun, "Hayvanlara iyi davransınlar insanlara dikkat etsinler. Hayvanlardan kötülük gelmez ama insanlardan gelir." diye konuştu.

- Diuk için protez yürüteç çağrısı

Kurkun, Diuk'un yeniden koşup oynayabilmesi için protez yürüteç arayışlarındaki süreci, "Burada protez yürüteç satan yerleri aradığımızda, arabaların Avrupa'dan geldiğini söylüyorlar. Fazla fiyat veriyorlar. Ben Avrupa'yı iyi tanırım. Hatta o arabalar Hollanda'dan geliyor. O yüzden bana söylenen fiyatlara inanmıyorum. Buradan da protez yürüteç üreticilerine yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum." sözleriyle anlattı.

Eşi Simona Ferrigno da Diuk ile ilgili duygu ve düşencelerini, "Sevgim o kadar çok ki anlatmak çok zor. Diuk bebeğim gibidir. İlk önce ona yemek yaparım ondan sonra aileme. Tenefir'de yaşadığımızda her gün onu denizde yüzdürüyordum. Şimdi bu hastalık başladı. Galiba bu hastalık genetikle ilgili. Çünkü Diuk’un erkek kardeşinde de bu problem 6 yaşındayken başladı." şeklinde ifade etti.

Simona Ferrigno, daha önce 3,5 yaşındaki başka bir köpeğinin mide ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Diuk'un ameliyatına da karşı olduğunu, Duik'i de kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.