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Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu

Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince geliştirilen yürüteçle hayata tutundu

Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu
AA

Edremit Belediyesi ekiplerince yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

AA'nın haberine göre Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi. Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda hasta olan ya da yaralanan bütün yaban hayvanlarına sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Trafik kazasına bağlı olarak yaralanan tilkinin ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Amacımız yaralı gelen bütün hayvanları en kısa zamanda doğaya kazandırmak. Böyle felçli ya da uzun süre doğaya dönemeyecek hayvanları da misafir ediyoruz. Misafir ettiğimiz hayvanların refahını sağlamak da görevimiz. Yaşayabildiği sürece merkezimizde tüm bakımlarını yapıyoruz. Ekiplerimiz hayvanı günün belli saatlerinde yürüteçle rehabilitasyon amacıyla yürütmekte. Yaban hayvanlarına yürüteç takmak doğru değil ama misafir kalan ya da doğaya dönemeyen hayvanlara böyle tedavileri uyguluyoruz. "

Son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Aslan, "Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer." şeklinde konuştu.

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