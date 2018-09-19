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Hayward da bunun üzerine Twitter hesabından "Benim vücudum da senin vücudun kadar değerli" mesajını paylaştı. Hayward, yine olayla ilgili olarak "Hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım. Siz de kendi özgüvensizliğinizle mücadele edebilirsiniz" mesajını da paylaştı.