Felipe Melo'dan deprem mesajı: "Geçmiş olsun ikinci vatanım"

İHA

Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, sosyal medya hesabından Türkçe konuştuğu bir geçmiş olsun videosu yayımladı. Brezilyalı futbolcu videoda, "Geçmiş olsun ikinci vatanım. Kalbim, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.