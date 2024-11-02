Felix Uduokhai: Buna biz izin verdik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Felix Uduokhai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNA BİZ İZİN VERDİK"

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Birinci yarı iki takımda iyi mücadele etti. Muçi'nin vuruşuyla golü bulduk ama ikinci yarı anlayamadığım bir devre oldu. Çok kötü bir mücadele sergiledik. Kasımpaşa sabırla oynadı ve maçı çevirdi." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Buna biz izin verdik. Maçı ikinci golü bularak koparmalıydık. İkinci yarı 3-0 kaybettik teknik olarak. Oyuna 90 dakika odaklanmalıyız. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.