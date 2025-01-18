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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        Beşiktaş'ın stoperi Felix Uduokhai, 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:54
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        "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Felix Uduokhai, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

        Uduokhai, "İyi bir takıma karşı oynadık, Samsunspor iyi bir takım. Kırmızı karttan sonra oyun değişti, daha fazla alan bulmaya başladık. Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz." dedi.

        Uduokhai, "Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizim zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik. Fırsatlar da bulduk açıkçası, Semih ile gole yaklaştık. Tekrar söylemek lazım, rakibimiz çok iyi savunma yaptı." sözlerini sarf etti.

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