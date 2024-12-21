Felix Uduokhai: Kafamız rahat olmalı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın stoperi Felix Uduokhai, maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

"KAFAMIZ RAHAT OLMALI"

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız." dedi.