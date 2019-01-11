Kocaeli'de bir okulda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan D.Ö. hakkında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Caner Aktan'ın haberine göre olay 2017 yılında Kocaeli'de meydana geldi. Bir okulda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan D.Ö.'nün farklı tarihlerde öğrencilere yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. S.D., S.K., N.Ç. ve H.G. adlı öğrenciler 2018'in mart ayında durumu ailelerine anlattı. Aileler emniyete giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan D.Ö. hakkındaki suçlamaları reddetti. Mağdur sıfatıyla ifade veren öğrenciler, "Farklı zamanlarda ensemize dokundu" diyerek öğretmenden şikayetçi oldu.

1 HAFTA TUTUKLU KALDI, MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

D.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açılan D.Ö., bir hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılarak görevine geri döndü. D.Ö.'nün tutuklanmadan önce görev yaptığı okulda müdür yardımcılığına yükseldiği öğrenilirken davanın ilk duruşması dün görüldü.

"DERSE KATILMALARI İÇİN DOKUNDUM"

Duruşmada savunma yapan D.Ö, "İddialar asılsızdır. Söz konusu mağdurlardan H.G. sınıfta uyuyakalmıştı. Uyandırmak maksadıyla elimle ensesine dokundum. Bunun dışında herhangi bir cinsel amaçla dokunmam söz konusu değildir. Diğer mağdurlara yönelik bir eylemim olmamıştır. Ancak derste motive olmaları için ve derse katılımlarını sağlamak için zaman zaman enselerine hafifçe dokunduğum olmuştur" dedi.

DURUŞMAYA KATILMAYAN 2 MAĞDUR DİNLENECEK

Duruşma, tutuksuz yargılanan D.Ö. hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazılması ve duruşmaya katılmayan 2 mağdurun dinlenmesi için ertelendi.

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