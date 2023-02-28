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Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da işler yolunda gitmiyor. İspanyol ekibinde teknik direktör Sampaoli'nin sahaya gönderdiği taktik kağıdı Acuna tarafından yırtılıp atıldı

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  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmıştı. Seri başı olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sevilla'nın, PSV Eindhoven'ı geçmesinden sonra kurayla Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. 
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    Sevilla sezona Julen Lopetegui ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'nin göreve getirdi. Sampaoli, 26 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    Son olarak Osasuna ile karşılaşan Sevilla kendi evinde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Skor 3-2'ye geldiğinde sahaya taktik kağıdı gönderen Sampaoli'ye ise ciddi bir tepki geldi.

     
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    Sırp futbolcu Gudelj'in getirip İspanyol oyuncu Olivier Torres'e verdiği taktik kağıdı, Arjantinli Acuña'nın hışmına uğradı. Acuña'nın kağıdı alıp yırtıp yere atması, takımda Sampaoli'nin otoritesinin sarsıldığı şeklinde yorumlandı.
  • Fenebahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!

    İLK MAÇ 9 MART'TA

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile 9 Mart'ta deplasmanda ilk eleme maçını oynayacak. Rövanş ise 16 Mart'ta olacak.

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