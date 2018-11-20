THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı! Fenerbahçe, evinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk etti.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler sahadan 100- 79'luk skorla ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 8. maçtaki 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 7. kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler öte yandan Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini elde etti!

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