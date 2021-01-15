AA

Fenerbahçe: 100 - Panathinaikos: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya),Emilio Perez (İspanya),Gytis Vilius (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Ulanovas 15, Guduric 18, Ahmet Düverioğlu 9, Vesely 12, Hamilton, Brown 15, Perez, Melih Mahmutoğlu 8, Pierre 5, Eddie 6

Panathinaikos: Sant-Roos 10, Nedovic 6, Kaselakis, Papagiannis 10, Mitoglou 12, Mack 6, Bochoridis 2, Auguste 3, Kalaitzakis, Foster 7, White 13, Bentil 5

1. Periyot: 31-12

Devre: 48-34

3. Periyot: 74-55

Beş faulle çıkan: 38.29 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

Sarı-lacivertli takım toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Maça pota altından bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe Beko, top kayıpları yapan Panathinaikos karşısında De Colo ve Vesely'nin performansıyla etkili oldu. Sarı-lacivertli takım, 8. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 25-12. 18-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, savunmada rakibini durdurmayı başardı. Ev sahibi ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle ilk çeyreği 19 sayı farkla 31-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda Panathinaikos daha iyi başladı. Hücumda temposunu kaybeden Fenerbahçe Beko karşısında özellikle White ile skor üreten Yunanistan temsilcisi, 14. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-24. Toparlanan sarı-lacivertli takım, pota altını etkili kullanarak farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 48-34 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken topu iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, dış atış isabetleriyle 28. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 68-48. Ulanovas ve Guduric ile peş peşe sayılar kaydeden sarı-lacivertli takım, 29. dakikayı 72-50 önde geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, final periyoduna 74-55'lik skor avantajıyla gitti.

Kolay sayı şanslarını değerlendiremeyen Panathinaikos karşısında skor üretmeyi sürdüren Fenerbahçe Beko, 35. dakikada skoru 84-61'e getirdi. Oyundan düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, son bölümde arka arkaya üç sayılık basketler buldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-74 kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmayı tribünden takip etti.