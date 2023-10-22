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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, 4 maç sonra kalesinde gol gördü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, 4 maç sonra kalesinde gol gördü

        Bu sezon savunmada başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesinde gol gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:54
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        4 maç sonra kalesinde gol gördü
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-2 mağlup etti. Sezona galibiyet serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, savunmada da başarılı performansıyla rakiplerine en az pozisyon veren takım konumunda bulunuyor. Süper Lig’de Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’ya gol şansı tanımayan Fenerbahçe'de, Hatayspor maçının 55. dakikasında bu seri sona erdi.

        Ligde 6 maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı 8 maçında 4’ünde kalesinde gol görmedi.

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