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        Fenerbahçe 5 eksikle Rusya'ya gitti

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 5 isim Rusya'ya götürülmedi.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:58
        Fenerbahçe 5 eksikle Rusya'ya gitti
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        Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere bugün Rusya'ya hareket edecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp ve Emir Ortakaya yer almadı.

        Sakatlığını yeni atlatan ve özel program dahilinde çalışan Lincoln, İstanbul'da kalırken, arka adalesinde zorlanma tespit edilen Samet Akaydın da tedavisi nedeniyle Rusya'ya götürülmedi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

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