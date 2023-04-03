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Fenerbahçe, 62 yıl sonra ilki yaşadı

1-0 öne geçtiği derbide, Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe 62 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe, 62 yıl sonra ilki yaşadı
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia ile yüzde yüzlük 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı. 50. dakikada Arda'nın ara pasında Valencia, kaleciyle karşı karşıya durumda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 53. dakikada Valencia penaltıyı auta attı.

58. dakikada ise Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 62. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı.

62 YIL SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe bu mağlubiyetle 62 yıl sonra bir ilki yaşadı. Kadıköy'deki Galatasaray derbisinden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da 4-2 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, tam 62 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 3'ten fazla gol yedi.

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