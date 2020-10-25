Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı. Ligde 6. haftaya 11 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, 5 puanı bulunan Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertli takım, 55. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 72. dakikasında ağları havalandıran Cisse, farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 3'ü üst üste olmak üzere 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 14'e yükseltti. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

9 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı. Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

YENİLGİYİ UNUTTU

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı sahasında yenilgiyi unuttu. Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile ligde yaptığı son 24 iç saha maçında mağlup olmadı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 11 beraberlik yaşadı.