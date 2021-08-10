Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenmanda dün Giresunspor´la oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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