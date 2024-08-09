Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında kazanarak hem lige iyi başlamak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Fenerbahçe'de geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında kazanarak üç puanı almak istiyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncuların yanı sıra Fred de sahada olamayacak. Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi. Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yolları ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ila karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı, Bein Sports 1'den yayınlanacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
ŞU ANA KADAR 5 TRANSFER YAPILDI
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.
Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.
Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.
HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ
Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.
Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.