Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig’in 31. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.