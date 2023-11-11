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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Adana'ya eksik gidiyor: Fred kadroya alınmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Adana'ya eksik gidiyor: Fred kadroya alınmadı

        Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Fred ve Emre Mor kamp kadrosuna dahil edilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:38
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        Fenerbahçe, Adana'ya eksik gidiyor
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket etti.

        Bugün yapılan antrenmanda kendini deneyen Fred'in rahat hissetmediği; bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

        Emre Mor'un da özel program eşliğinde çalıştığı ve riske edilmek istenmediği açıklandı.

        İstanbul etabını tamamlayan ve Adana’ya giden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi."

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