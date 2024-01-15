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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıkarken, karşılaşmanın oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 21:49 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:49
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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Peki, "Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Adanaspor maçının oynanacağı tarih...

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        FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Fenerbahçe - Adanaspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Adanaspor maçı A Spor'da yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE ADANSPOR MAÇININ BİLETİ NE KADAR?

        15.01.2024 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunuldu.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

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        Bilet fiyatları şöyle:

        Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü: 500,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 900,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.000,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.200,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.300,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1.800,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.050,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.400,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 2.800,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 3.150,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 9.000,00 TL

        Misafir Tribünü: 650,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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