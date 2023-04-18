Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding: 84 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 60 MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 84 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 60 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Stewart ve McBride ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Alagöz Holding, 8. dakikada skoru 18-11'e getirdi ve ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili giren konuk ekip, özellikle boyalı alanda McCovan ile rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Büşra Akbaş'ın boyalı alanın gerisinden bulduğu basketle öne geçti: 28-29. Kalan bölümde McBride ile etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertliler, Stewart ve Alperi Onar'ın üç sayılık basketleriyle farkı açarken, 26. dakikada çift haneye çıkardı: 59-49. McBride'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, final periyoduna 67-52 galip durumda girdi.

Son çeyrekte skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 84-60 galip ayrıldı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Kupası salona getirildi

Fenerbahçe Alagöz Holding, kadın basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını salona getirdi.

FIBA Avrupa Ligi finalinde hafta sonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, parkeye kupayla çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kupanın ardından ilk defa parkeye çıkan takımlarına uzun süre tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 84 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 60

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin, Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 8, Merve Aydın 14, McBride 27, Meesseman 10, Stewart 15, İdil Saçalır, Alperi Onar 7, Stokes 3, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, İdil Saçalır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben, Yashey 5, Nacickaite 8, Stevens 13, McCovan 20, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan 9, Büşra Akbaş 5

1. Periyot: 22-20

Devre: 45-42

3. Periyot: 67-52

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sporda Türk kadın takımları Avrupaya damga vuruyor
BASKETBOL Türk kadın takımları Avrupa'ya damga vuruyor
Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman?
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
BASKETBOL Depremzedeler için basketbol köyü kuruldu
Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti
BASKETBOL Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti
NBA'de yılın savunma oyuncusu Jaren Jackson oldu
BASKETBOL NBA'de yılın savunmacısı belli oldu!
Türk basketbolunun Avrupa'daki 13. kupası Fenerbahçe'den
BASKETBOL Avrupa'daki 13. kupa Fenerbahçe'den
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray yarı final serisi başlıyor
BASKETBOL Fenerbahçe-Galatasaray yarı final'i başlıyor
Miami, Milwaukee’yi yenerek seride 1-0 öne geçti
BASKETBOL Miami, Milwaukee serisinde 1-0 öne geçti
Olcay Çakır Turgut: Takımımla gurur duyuyorum
BASKETBOL Olcay Çakır Turgut: Takımımla gurur duyuyorum
Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
BASKETBOL Fenerbahçe ilki başardı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.