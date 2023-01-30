Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, WNBA ve EuroLeague şampiyonluğu bulunan, dünya yıldızı oyun kurucu Courtney Vandersloot ile anlaşmaya varmıştır. Courtney Vandersloot, 15 Şubat'ta İstanbul’a gelecektir. Courtney Vandersloot'a Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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