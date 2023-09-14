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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding'den TBF'ye kural hatası başvurusu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding'den TBF'ye kural hatası başvurusu!

        Fenerbahçe Kulübü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'in ÇBK Mersin ile oynadığı karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) itirazda bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:17
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        Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu!
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        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'e 76-74 mağlup oldukları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla TBF'ye başvuruda bulundu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "ÇBK Mersin takımının, TBF'nin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı 78.1 maddesi gereğince 'takımlar resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan en az 7 sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu yedi sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin 22 yaş veya altındaki bir basketbolcu olması zorunludur.' kuralı doğrultusunda 22 yaş altı bir oyuncuya kadrosunda yer vermemesi nedeniyle kural hatası yaptığı tespit edilmiş, gerekli itirazlar derhal yapılmıştır. Süreci yakından takip eden kulübümüz, gereken prosedürleri yerine getirerek bu durum ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştur."

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