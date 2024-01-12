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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'da kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'da kaybetti!

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya 75-67'lik skorla kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:41
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        Fenerbahçe Alagöz, İtalya'da mağlup
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 75-67 yenildi.

        Vicenza şehrindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına da 32-26 üstün gitti.

        İkinci yarıda etkili hücum ederek skor üstünlüğünü ele geçiren Beretta Famila Schio, üçüncü periyodunu 55-49 önde tamamladığı müsabakadan 75-67 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla İtalya ekibi, 7. galibiyetini aldı. Çeyrek finale kalmayı önceki maçta garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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