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Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Ligde 17. kez şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan aldı

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  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

     
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle hem oyuncular hem de tribünler büyük sevinç yaşadı.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide önce finalist ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne alkışlar eşliğinde madalyaları takdim edildi. 
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Mersin temsilcisine, madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Ardından sahneye sarı-lacivertli oyuncular geldi. Basketbolcular madalyalarını aldıktan sonra kaptan Olcay Çakır Turgut, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Öte yandan final serisinin MVP'si Fenerbahçe forması giyen ve karşılaşmada 20 sayıyla oynayan Emma Rosa Meesseman seçildi.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seremoninin ardından salondaki tüm çocukları kürsüye davet etti.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan final maçının ardından açıklamada bulundu.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Türkoğlu, sözlerine her iki takımı da tebrik ederek başladı.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Her iki takımın da Avrupa'da final oynadığını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

    "Avrupa Kupası'nın ülkemize gelmesi bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Kadınlar anlamında iyi bir yıl geçirdik. Galatasaray da final oynadı, onları da tebrik ederim. Kadın basketbolumuz her geçen gün istenilen ilgiyi, desteği kulüplerden ve sponsorlardan alıyor. Buradan tüm başkanlara ve takımları yalnız bırakmayan sponsorlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu destekler devam eder. İnşallah kadın basketbolumuz her geçen gün Avrupa'da daha iyi yere gelecektir."
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'in takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, kupayı kulüplerine kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından sorular yanıtlayan Olcay, son 10 günde üst üste maçlar oynadıklarını ve çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını belirtti.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Çok mutlu olduklarını vurgulayan Olcay, "Ev sahibi avantajımız yoktu ama bu seriyi 3-0 tamamladık ve kupayı taraftarımızın önünde aldık. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Ülker Stadı'nda dün Avrupa Kupası'nı kaldırdıklarının hatırlatılması üzerine ise 29 yaşındaki oyuncu şunları aktardı:

    "Kadıköy'de taraftarların önünde olmak çok güzel bir duyguydu. Fenerbahçe her branşa yatırım yapan ve büyük başarılar elde etmeye çalışan bir kulüp. Senelerdir bu başarının ucundan dönüyorduk ve hiç vazgeçmedik. Bu da sonuç verdi. Bizi destekleyen başkanımıza teşekkür ederiz. Kupayı kulübümüze getirdiğimiz için çok mutluyuz."
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Fenerbahçeli oyuncu Manolya Kurtulmuş ise çok büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi. Sezonu 2 kupayla bitirmenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Manolya, şöyle konuştu:

    "Şu an kalbim küt küt atıyor, neler hissettiğimi kelimelere dökemem. Sezon başında bu takımın kurulma amacı belliydi. Hedeflerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu sene ikinci kupamızı da aldık, çok mutluyuz. Sezonu böyle bitirmek çok güzel. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Başkanımıza ve yönetimimize katkıları için çok teşekkür ederim. Avrupa şampiyonluğu yaşamak kolay değil. Biz bu kupa için çok çalıştık ve elde ettik."

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