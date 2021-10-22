Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Royal Antwerp maçına ilk 11´de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki grup halinde 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi. Serdar Aziz ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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