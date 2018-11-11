Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak karşılaşma heyecanla beklenirken iki tarafta bu maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Harun- Isla, Neustatder, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Valbuena, Alper, Slimani
SAKAT: Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin
CEZALI: Jailson, Soldado
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Cisse
SAKAT: MBilla, Ceyhun, Barış
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE ALANYASPOR KARŞILAŞMASI BİLET FİYATLARI
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt F 305 TL, Fenerium Alt G 250 TL, Fenerium Alt H 210 TL, Fenerium Alt C 250 TL, Fenerium Alt B 210 TL, Fenerium Ust H-I 115 TL, Maraton Alt E 350 TL, Maraton Alt D-F 305 TL, Maraton ALT C-G 250 TL, Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Migros Tribünü - Spor Toto Tribünü 32,50 TL, Misafir 42 TL
İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 15.00'ten müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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