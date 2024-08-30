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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...

        Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Amrabat'ın kulübü Fiorentina ve oyuncuyla geçici transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek "Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:24
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        Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Amrabat'ın kulübü Fiorentina ve oyuncuyla geçici transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek "Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir." denildi.

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        Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı öğrenildi. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.

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        Geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren Amrabat, Fiorentina'ya 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.

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        ManU'da kiralık oynadığı dönemde kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terleten yıldız orta saha, skor katkısı üretemedi.

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