UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında, perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenman saat 12.00'de başladı. Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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